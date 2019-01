Sara compartió una grabación a través de su cuenta de Instagram, en donde aparece con cara de enamorada y sosteniendo en sus brazos a su bebé, mientras le da varios besos en la cabeza.

En el tierno video, la empresaria publicó una sentida dedicatoria en donde aseguró que el 23 de enero “nació el amor de mi vida”, junto a un versículo de la Biblia.

“El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar; junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma,

me guía por senderos de justicia por amor de su nombre”, escribió Sara.

No obstante, en dicha publicación también le dio las gracias a su pareja, Fredy Guarín, y aseveró que lo ayudará a que “sea el mejor papá para su príncipe azul”, y que con disciplina y amor podrán lograrlo juntos.

A continuación, la grabación de Sara: