Unas de las películas más esperadas por parte de los fanáticos del DCU era ‘The Flash‘, este largometraje llegó al cine en junio del 2023 y pesar de que parecía ser uno de los éxitos más grandes del año, la película paso sin pena ni gloria; por este motivo la película fue retirada de las carteleras de los cines.

A pesar de que la Warner, encargada de la producción señalo que sería una de las mejores películas de superhéroes, la película no logró recuadrar lo suficiente. Ahora la película tendría fecha de estreno, pero en esta ocasión sería en plataformas de streaming, esto con el objetivo de que la película pueda recuperar un poco del dinero invertido.

¿Cuándo y dónde ver el estreno de ‘The Flash’ en streaming?

La película que cuenta con los regresos de los Batman de Michael Keaton (Batman) y Ben Affleck (Liga de la Justicia), además de Sasha Calle (The Young and the Restless) como Supergirl y Michael Shannon (El hombre de acero) como el General Zod; llegaría el próximo viernes 25 de agosto del presente año.

‘The Flash’ llegaría a la plataforma HBO Max, la película no tendría costo ni cargo adicional si se desea ver, pero, también estaría disponible para renta/compra digital en Apple TV, Prime Video, Claro Video, YouTube y Google Play.