Al parecer la mexicana estaría siguiendo los pasos de Shakira, pues luego de los rumores de su separación con Tommy Mottola, anunció su siguiente éxito musical que lleva el título ‘Para no verte más’, acompañado del mensaje ‘Ya es tarde pa’ volver’ en el ‘post’, tema que será junto a la cantante Kenia Os.

Pero eso no es lo único que daría indicios de que Thalía estaría afrontando temas de desamor, ya que en otra publicación de Instagram fue mucho más contundente: “Sus sospechas eran ciertas”.

De acuerdo con Hoy Día, aún no se confirma cuál de todas las especulaciones es la acertada, pero los seguidores han estado al pendiente de la situación y se rumora que podría tratarse de un engaño, entre otras cosas, porque, al parecer, la pareja ya no duerme junta. Sin embargo, no e descarta que todo se trate de una estrategia publicitaría.

Por el momento, en los adelantos que la artista dejó para sus seguidores, solo se puede ver y escuchar que la canción tiene la letra del conocido tema de la banda musical La Mosca.