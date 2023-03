En 1994 Shakira protagonizó la telenovela ‘El Oasis’, junto al actor Pedro Rendón. Esta serie de Cenpro, no se volvió a ver y surgió el chisme que la propia cantante había decidido comprar los derechos, porque se avergonzaba de su actuación y de cómo se veía en esos años.

Ahora el presentador y experto en telenovelas Carlos Ochoa, en su cuenta @carlosochoatv mostró los testimonios del actor Pedro Rendón, hablando de las cintas originales.

Rendón aseguró que alguien compró los derechos de la novela y que esa persona no quería que nadie la reprodujera y que quien tenga contenido debe quemarlo o botarlo, porque no lo puede usar. Dicen que la barranquillera fue quien compró los derechos, pero también aseguran que Gloria y Emilio Estefan, decidieron ocultar el pasado de Shakira destruyendo todo lo que afectaba su imagen como cantante, para poder impulsarla.

“Es que eso no está firmado ni confirmado por absolutamente nadie, lo cierto es que la historia realmente sí desapareció, entonces quién podía tener tanto poder como para desaparecer esa esa novela ahí les dejo la inquietud”.

La telenovela la emitían cada jueves a las 08:30 de la noche, se demoraron grabándola un año y 5 meses y tuvo alrededor de 70 capítulos. Pero ¿cómo llegó Shakira a la novela, si nunca había actuado y apenas estaba empezando su carrera musical ?

“Me dijeron ya tenemos a la protagonista, yo nunca hice casting con Shakira, sencillamente me dijeron ya tenemos a tu compañera se llama Shakira, ella había sacado un disco que se llamaba Magia y otro que se llamaba Peligro y me dijeron ella va a ser el tema de la novela pronto vendrá y ustedes van a hacer unos talleres de actuación con el maestro Fabio Rubiano, los va a preparar para el personaje y listo”.

Pedro también reveló un secreto del rodaje de la telenovela con la música de Shakira. Cuando ella estaba a punto de lanzar su disco Pies Descalzos con su canción ‘Dónde estás Corazón’, se la cantó primero a todo el elenco en el set de grabación.

El actor dejó las telenovelas en el 2012, su última producción fue ‘Quien Eres Tú’, de RTI para Telemundo y luego decidió irse de Colombia.

“Recibí amenazas en contra mía y de mi familia y eso que yo pedí ayuda a la policía, pero pues la policía no hizo nada porque, pues el caso mío es una cosa muy pequeña, frente a la cantidad de problemas que tiene Colombia entonces como no me brindaron ayuda, pues yo tome la decisión de salir del país y pedí asilo en los Estados Unidos”.