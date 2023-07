Gustavo Cerati fue un reconocido músico, cantante, compositor y productor argentino. Nació el 11 de agosto de 1959 en Buenos Aires, Argentina, y falleció el 4 de septiembre de 2014 en la misma ciudad, a causa de un accidente cerebrovascular que lo dejó en coma en el año 2010.

Cerati es principalmente conocido por ser el líder y vocalista de la banda de rock Soda Stereo, formada en 1982, la cual fue una de las agrupaciones más influyentes y exitosas de la música en español. Soda Stereo se convirtió en un referente del rock latinoamericano y alcanzó gran popularidad en la década de 1980 y 1990, algunos de sus temas más recordados son ‘De música ligera’, ‘Persiana americana’, ‘En la ciudad de la furia’, entre otras.

La historia de ‘Té para tres’ de Soda Stereo y Gustavo Cerati

“Té para tres” es una canción emblemática de Gustavo Cerati, incluida en su álbum “Bocanada” lanzado en 1999 como solista. La canción narra una historia emotiva y personal, y su interpretación puede variar según la perspectiva de cada oyente. Sin embargo, el sencillo dura menos de 3 minutos, y refleja uno de los momentos más duros de la vida de Cerati.

La composición habla sobre el día en el que se enteraron con su madre, que su padre Juan Jose Cerati era diagnosticado con un cáncer terminal. Después de la noticia, Gustavo tomó un sorbo de té sin saber cómo actuar, guardando silencio se dieron cuenta de que no podían hacer nada por él y que el tiempo que le quedaba de vida era muy limitado. Su madre no pudo contener las lágrimas y se levantó a abrazar fuertemente a su esposo, a modo de despedida, de allí el fragmento “Te vi que llorabas por él”. Finalmente, esa misma noche Cerati quiso guardar sus sentimientos y expresarlos de la mejor manera, y como no, componiendo música.

‘Té para tres’ es una canción que demuestra la situación oscura que vivió la familia Cerati y que ni siquiera el té con miel bastó para poder aliviarla. Además de que en su melodía se puede escuchar la interpretación nostálgica y melancólica de Cerati, en compañía de solo una guitarra.

La enfermedad de su padre, Juan Jose Cerati, apagó su vida en el año 1992, justo 2 años después de la triste noticia, un momento aún más complicado para su familia. Gustavo Cerati dejó un amplio legado musical tanto con Soda Stereo como en su carrera de solista.

*Este artículo fue escrito y curado por el equipo de Robby Bienestar con apoyo de una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano.