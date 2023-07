En 2004, el cantante salsero puertorriqueño Tito Nieves lanzó una de las canciones más famosas de toda su discografía: ‘Fabricando fantasías’. El tema sigue sonando en la actualidad y es de esas composiciones que se han dedicado entre amores fallidos debido a la letra.

Tito Nieves, reconocido como una leyenda viva de la salsa e intérprete de canciones como ‘I like it like that’, ‘Sonámbulo’, ‘De mi enamórate’, realmente le cantó esta canción a uno de sus hijos convirtiendo a ‘Fabricando Fantasías’ en, tal vez, una de las canciones más tristes de la salsa romántica por su significado.

Para el mismo 2004, su hijo Hommy Nieves murió en un hospital de Nueva York tras luchar con un cáncer de huesos terminal. El salsero acompañó a su hijo hasta el último minuto de vida y su dolor es tan grande, que dice que aún el vacío se siente como si su partida hubiese sido ayer, que decidió cantar ‘Fabricando Fantasías’.

Fabricando Fantasías de Tito Nieves: verdadero significado

Sí, la famosa canción está dedicada a su hijo mayor de 24 años. La letra refleja el dolor profundo que le dejó su partida y con eso se convirtió en una de las más queridas por los salseros románticos de todos los tiempos.

La canción es una trágica historia de duelo y amor, en donde la pérdida de un ser querido deja un vacío incomparable.

Con una voz llena de pasión y una trayectoria envidiable, Tito Nieves se ha ganado un lugar especial en el corazón de los amantes de la música latina. Conocido como ‘El pavarotti de la salsa”, este talentoso cantante puertorriqueño ha dejado una huella imborrable en el género.

Para recordar a su hijo, en el aniversario de su muerte del año pasado, Tito decidió lanzar una nueva versión de la canción:

