A los seres queridos se llevan en el corazón,se llevan en la mente,pero también se llevan en la piel, el tatuaje que tanto deseaba en mi brazo, MARTÍN ELÍAS DIAZ ACOSTA mi hermano.mi colega,mi compadre 💛〽️💛 un Ángel más que nos cuida desde el cielo, te extrañamos 🎼✨🎼