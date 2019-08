“Llevo 10 años sola, pero 10 años sola sin novio, sin tinieblo, sin citas, sin nada (…) yo no tengo vida sexual”, confesó la actriz en la entrevista que le concedió al programa de entretenimiento ‘La movida’.

Posada aseguró que ella, a diferencia de muchas personas, no necesita una pareja para encontrar la felicidad y que se siente muy bien con su forma de vivir.

“Me siento feliz, me siento tranquila. También es una decisión de amor propio. Lo hago porque me quiero. Mi felicidad realmente está enfocada en otro tipo de cosas. No me hace falta, no lo necesito, no lo busco. Si me llega, lo rechazo, porque realmente me siento bien así. Yo sé que hay personas que lo necesitan para vivir y necesitan tener vida de pareja y vida sexual. Yo, Marcela Posada, no lo necesito”, agregó la actriz de ‘Betty, la fea”.