“Oigan, miren esta careta tan chévere. Me protege un poquito mientras estoy aquí en el set y no daña el maquillaje, como no se empaña, no daña el maquillaje”, dijo en las historias de Instagram Laura Acuña.

“Lo protege a uno un poquito (del coronavirus), obviamente los tapabocas normales para salir, sí, pero para nosotras que tenemos que estar maquilladísimas para hacer la transmisión, pues buenísimo”, agregó también la modelo bumanguesa.

Por último, repitió que la máscara de plástico “es un hit” porque no daña el maquillaje y la mostró desde varios ángulos.

Varias cuentas de Instagram que republican fotos y videos de famosos se encargaron de difundir la máscara de Laura Acuña y la opinión de los internautas estuvo dividida.

Muchos le preguntaron dónde la podían comprar porque estaba muy linda y otros la criticaron y aseguraron que ese tipo de mascarillas no protege nada.

“Para qué si no protege de nada, sólo un artilugio más…”, “los expertos dicen que por los ojos también hay riesgo”, “Está chévere, ¿dónde se consigue?” y “yo quiero una”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

