Aunque lo primero que deja en claro la actriz es que ella no se considera una mujer completamente linda, la belleza sí le ha jugado en contra según algunos jefes de ‘casting’, al momento de querer presentar una audición.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, cuenta la bogotana.