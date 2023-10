Una locura colectiva desató el cantante de música vallenata Silvestre Dangond tras reaparecer en Valledupar como parte de la promoción del lanzamiento de su álbum ‘Ta malo’ que estará disponible desde el próximo 2 de noviembre.

El artista nacido en Urumita, La Guajira, compartió momentos especiales con sus seguidores, a quienes obsequió gorras, camisetas, boletas y autógrafos.

Dangond sorprendió a sus ‘fans’ en el barrio Obrero, donde decenas de Silvestristas se aglomeraron durante más de dos horas para darle la bienvenida.

En una conversación con El Pilón, Dangond expresó su emoción por el lanzamiento de su próximo álbum en el Parque de la Leyenda Vallenata, anticipando que será un evento histórico que atraerá a seguidores de todo el mundo.

“Sé que será una gran experiencia, yo sé que este es nuestro primer carnaval Silvestrista, para el mundo porque viene gente de todas partes”, dijo Silvestre a este medio.

Además, invitó a sus seguidores a unirse a él en este lanzamiento para “hacer historia juntos”. “No puedo hacer la historia solo, tengo que hacer la historia juntos, con todos mis seguidores, yo sé que ustedes están preparados para lo que viene, pero más que hacer historia, me encanta ver la gente feliz. Tenía rato de no vivir algo así, me hacía mucha falta”, expresó la estrella e ídolo vallenato, nominado dos veces al Grammy Latino 2023.

EL LANZAMIENTO DE SU NUEVO ÁLBUM ‘TA MALO’

El gran lanzamiento en vivo de ‘Ta malo’ del que habló Peter Manjarrés será el 10 y 11 de noviembre en el Parque de la Leyenda Vallenata.

Tras nueve meses alejado de los escenarios, Silvestre promete un espectáculo único e histórico para presentar oficialmente su álbum firmado por el sello Sony Music. Del trabajo discográfico, el artista ya reveló la portada y los 15 temas junto al nombre de los compositores.

De esta producción ya se conoce “El vallenato es Silvestre” una canción escrita por Everardo Armenta. “Siempre he dicho que al que le van a dar le guardan, y ‘El Vallenato es Silvestre’ la tenía yo guardada hace muchos años. Siempre he dicho que soy muy aliado del tiempo, y este era el tiempo de esta canción… Para mí lo más importante de la canción es rescatar el sonido, su mensaje, para que la humanidad y las nuevas generaciones entiendan, de qué está hecho el vallenato”, afirmó el músico.

EL BUS DEL SILVESTRISMO

A partir del 12 de octubre inició el Silvestrismo Tour, que le permitirá a los fans del ídolo del vallenato, Silvestre Dangond, vivir una experiencia especial.

Un Bus del Silvestrismo, como fue llamado, viajará por toda Colombia ofreciendo a los seguidores un gran acercamiento con el artista a través de elementos representativos de sus álbumes y de su regreso a los escenarios que lo vieron crecer como el representante principal de uno de los géneros musicales más importantes del mundo.

El vehículo cuenta con un sonido en el que los visitantes pueden escuchar fragmentos de las canciones del álbum ‘Ta malo’.

El recorrido comenzó en Barranquilla, donde duró dos días, luego estuvo en Santa Marta y Cartagena. El 22 y 23 estará en Sincelejo, el 24 y 25 en Montería.

A partir del 26 de octubre el autobús visitará Medellín donde permanecerá por varios días para trasladarse a Bogotá y estar a disposición de los bogotanos durante los días 31 de octubre y 1 de noviembre.

El 4 y 5 el turno será para los bumangueses, mientras que el 7 y 8 del mismo mes estará en Valledupar, finalizando el recorrido el 12 de noviembre en Medellín.

El 9 de noviembre está previsto también una gran caminata con carrozas y diferentes estaciones. Comenzará en el Parque El Viajero y concluirá en el monumento del Pedazo de Acordeón, al norte de Valledupar.

En cuanto a los conciertos del 10 y 11 de noviembre se anunció que la boletería estaría a punto de agotarse para las dos fechas.

Dentro de las novedades se encuentra la autorización de los menores en el concierto; los niños de 8 años en adelante podrán asistir a show acompañados de un adulto en la localidad ‘Sigo Invicto’, esto será solo el 11 de noviembre.

