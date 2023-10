Durante una entrevista con el generador de contenidos Dímelo King, el cantante Silvestre Dangond tocó un tema que aún sigue produciendo polémica entre los seguidores del vallenato: su relación con Peter Manjarrés.

El artista, quien prepara el lanzamiento de su nueva producción ‘Ta Malo’, dijo que él decidió tomar un camino diferente y arriesgarse mezclando otros géneros con el vallenato.

“Yo decidí tomar un camino diferente al que él tomó, decidí arriesgarme, tomé decisiones las cuales a él le dieron miedo en su momento y por eso no siguió, se quedó en su zona, pero yo sí tomé riesgos”, dijo Silvestre Dangond.

Añadió que cuando tomó la responsabilidad de su agrupación decidió hacer las cosas de cierta manera para luego recoger sus frutos y abrirse paso en la música latina en Estados Unidos.

“Tomé riesgos, empezando cuando me tocó asumir la responsabilidad del grupo solo. Yo dije: ‘Esto quiero que se haga así, Charles Bloom’. No fue fácil, pero se logró y entre comillas, si quieres que te dé gusto ¿que si la gané o no? Compadre Peter, tú sabes que te gané”, finalizó Silvestre, se puso trascendental por los Latin Grammy, entre risas al hablar de la competencia con Peter Manjarrés.

Por muchos años, Silvestre Dangond y Peter Manjarrés protagonizaron los famosos ‘mano a mano’ en varias ciudades de la región Caribe, ya que eran considerados los artistas más famosos de la nueva generación del vallenato.

