Uno de los artistas más populares de Colombia es Silvestre Dangond. Sus canciones logran ganar muchos adeptos entre los colombianos, mezclando el vallenato tradicional con la fusión de nuevos sonidos y ritmos, siempre experimentando.

No obstante, Silvestre se alejó un poco de la música buscando su paz mental; ahora, ya mejor, alista el estreno de su nuevo álbum. El artista ha superado poco a poco las adicciones que tenía, así lo contó en el pódcast ‘DímeloKing’.

El intérprete aprovechó para relatar el difícil momento que vivió al tocar fondo por todas sus adicciones cuando se fue a vivir a Miami, pues dejaba a su familia sola mientras tomaba alcohol y solo volvía para pasar el guayabo.

“Mi esposa me dice: ‘¡Vámonos para un centro [de rehabilitación]’. Yo le dije: ‘ Sí, me voy [fue un enero]’, acepto que estoy mal. Cuando me levanté un día y le aseguré: ‘¿Sabes qué?, yo no voy para ningún lado, voy a hacer esta vaina yo’, y así fue” , contó.

No obstante, ese proceso fue muy complicado empezarlo, pues ahí se dio cuenta que sí necesitaba algo de ayuda, ya que en los primeros días no se hallaba.

Así lo contó en esta charla con ‘Dimelo King’, en la que hablaron de muchos otros temas:

“Me acuerdo de que me fui a tocar a Ocaña y eso daba vueltas en la cama… Vomitaba, sudaba y ahí comencé: ‘No tomo, no tomo, no tomo’. El mismo cuerpo me pedía, después dije no quiero volver a casa y me fui para Barranquilla, hablé con el doctor William Sánchez y me dio unos sueros que me ayudaban a metabolizar mucho más rápido para eliminar el alcohol”, relató el cantante.