Usuarios en redes sociales compartieron la anécdota de Silvestre Dangond cuando en sus inicios en la música vallenata llegaba a los barrios de Valledupar a brindarle serenata a las novias de sus amigos.

(Vea también: Silvestre Dangond habló de cantante revelación en el vallenato; dijo que le recuerda a él)

En el video publicado por el portal ‘El Rincón Vallenato’ se escucha relatar al cantante un incómodo momento que vivió en compañía de ‘Lucho’ Alonso y otros amigos cuando fue a serenatear a una novia y ella se encontraba bailando en una discoteca de la ciudad.

“(…) Andábamos poniendo serenata. Yo era el que cantaba y tenía que complacerlos: le puse serena a la novia de lucho, novia de Leonel… Éramos los 4 tomando puro aguardiente. La última era la mía y he llegado a poner la serenata con un disco de Jean Carlos Centeno: ‘Corazón, yo sería como el viento, libre, libre…’”, contó el cantante nacido en Urumita, La Guajira.

“Canté la canción bonita y en la primera nada; en la segunda canción nada y pensaba que como la mamá no sabía nada, mínimo no la dejaba salir. Pensé que me había enhuesado. Cuando nos montamos en el carro, voy a arrancar y llega ella en un taxi… estaba en Kankurua rumbeando… ¡Ay! ve, los cachos”, rememoró Dangond.