Tras conocer la nominación en la categoría ‘Mejor Álbum Cumbia/Vallenato’ en los Latin Grammy con ‘Leandro Díaz Special Edition’, el cantante Silvestre Dangond celebró con una reflexión publicada en sus redes sociales.

“A veces me quiero, a veces no me quiero, yo creo que así mismo me pasa en muchas cosas. A veces siento que soy loco, a veces siento que soy cuerdo, a veces me siento convencido, a veces dudo y todo por dejarme llevar de mi sentir… ¡Pero bueno, que sea siempre Dios metiendo la mano en todo lo que haga y esté por hacer!”, escribió el urumitero en su cuenta de Instagram en la leyenda de un video en la que dice que Leandro Díaz “está viendo con los ojos del alma”.

El álbum fue lanzado en el 2022 luego del estreno de la telenovela ‘Leandro’, que protagonizó el cantante vallenato y en el que debutó como actor en la producción de RCN Televisión.

Se incluyeron 28 canciones, entre ellas, ‘Matilde Lina’, ‘Diosa coronada’, ‘Dios no me deja’, ‘Historia de un niño’, ‘La loba de ceniza’, ‘La viruela’ y ‘La Ford modelo’.

En la categoría ‘Mejor Álbum Cumbia/Vallenato’ también compiten por el gramófono Ana del Castillo con ‘El favor de Dios’, Los Ángeles Azules con ‘Cumbia del Corazón’, Gregorio Uribe con ‘Hombre Absurdo’ y Carlos Vives con ‘Escalona nunca se había grabado así’.

Los Latin Grammy se entregarán el 16 de noviembre de 2023 en el Centro de Exposiciones y Conferencias FIBES en Sevilla, España.