El cantante de música vallenata Silvestre Dangond despejó las dudas en torno a su relación con Carlos Bloom, quien fue su mánager durante 22 años y quien logró catapultarlo como el artista más importante del folclor vallenato en las últimas dos décadas.

En una entrevista con el generador de contenidos Dímelo King, Dangond señaló que nunca se ha separado de Carlos Bloom y que siempre estarán conectados, así este ya no haga parte de su equipo de trabajo, el cual fue renovado con la incorporación de Walter Kolm y Andrés Castro, quienes son los encargados de expandir su carrera a nivel internacional.

“Yo nunca me he separado de Carlos. Carlos es mi papá. Yo no te puedo hablar nada de nuestra separación porque al final yo siento que no me he separado. Siento que Carlos seguirá atado a mí hasta el día que yo parta de este mundo y si él parte primero seguirá atado a mi vida. Yo quiero mucho a Carlos, es tanto así que seguimos hablando normal”, sostuvo el cantante.