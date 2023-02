“Él siempre me preguntaba que cuándo iba a volver a Valledupar, yo le decía que pronto, pero mira, me hizo regresar de la manera que menos me ha gustado. Hoy estoy rodeado de muchos amigos y a todos ellos los quiero, pero de igual manera les debo confesar que como ‘Niko’, ninguno”. con estas palabras Silvestre abrió su discurso.

El testimonio de amistad que dio Silvestre Dangond, en la ceremonia y su llanto fueron prueba del valor y el amor que tenía el empresario Arredondo para él artista.

Conmovido el cantante contó durante las obras funerebres cómo su amigo ‘Niko’ había influenciado su carrera desde los inicios, “fue mi mentor, apoyo mi música y mi arte”.

De esta misma manera, Silvestre cantó en la despedida de su mejor amigo, dedicándole un par de coplas como un último adiós.

Silvestre quien escribió varias frases para este momento aseguró que el legado que deja su amigo es grande así como e aporte al vallenato, “no se necesita ser famoso para dejar un legado”.

Recordemos que el jueves de esta semana se conoció la muerte de Nicolás Arredondo Daza, un reconocido empresario de la música vallenata quien, a su vez, tenía una estrecha relación de amistad con Silvestre Dangond, quien desconsolado, llegó hasta Valledupar para despedirlo.