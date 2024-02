Escrito por: Redacción Entretenimiento



El cantante de vallenato Silvestre Dangond contó infidencias de sus primeros empleos antes de alcanzar la fama como uno de los exponentes de la música vallenata.

Dangond, que se presentará este 18 de mayo en el estadio El Campín, contó en ‘Día a día’, cómo fueron sus inicios en su carrera. El nacido en el municipio de Urumita, La Guajira, también fue Dj y vendió empanadas en la capital del Cesar.

“Vendía empanadas en el terminal de transporte de Valledupar, mis papás me habían dejado en esa ciudad porque ellos se separaron, entonces yo quedé atendiendo un ‘chuzo’ y allí vendía papa rellena, empanadas, y otras cosas”, contó Dangond en ‘Día a día‘.

El intérprete de ‘Ya no me duele más’ señaló que él vivía en ese mismo local al que atendía en el día, además puntualizó qué ese gremio de los coteros y de los transportadores le parecía misterioso y oscuro.

“Ese sitio era peligroso, y la verdad conecté con un mundo difícil y oscuro, además me di cuenta de cosas de trago, que no me gustaron, eso para mí fue muy fuerte”, dijo Dangond quien habló de “pelea” con Dua Lipa.

Así mismo, dijo que hubo momentos de alegría en ese momento tan difícil de su vida: “Lo que me gustaba era que había una persona llamada ‘chino casete’ que vendía casetes con la música en vivo de varios artistas de vallenato”.

“Yo me iba para allá y le decía póngame la canción de Jorge Oñate. Y él me decía: ‘Pero, cómprame, tú siempre vienes aquí para que te ponga tus canciones y gratis, no, cómprame'”.

Dangond mencionó que,al regresar a Valledupar, se ha topado con esas personas en la calle. Los reconoce, los distingue y entabla conversaciones con ellos.

¿Cuándo es el concierto de Silvestre Dangond en Bogotá 2024?

El cantante Silvestre Dangond contó infidencias del concierto que se llevará a cabo este sábado 18 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

Una publicación compartida por SILVESTRE (@silvestredangond)

“Será un concierto en el que serán tres días de fiesta, allí se reunirán los ‘silvestritas’ de todo el país y del mundo, será una noche roja“, contó Dangond.

Precios del concierto de Silvestre Dangond en Bogotá 2024

Las boletas van desde los 84 mil pesos, hasta 7 millones, pues los palcos siempre son los más costosos:

Palco ta’malo: 7’200.000

Palco llegó el poder: 5’400.000

Palco cantinero: 4’200.000

Palco el reencuentro: 3’000.000

Palco entre grandes: 2’400.000

Sigo invicto (silletería):216.000

Oriental baja: 170.000

Oriental alta: 204.000

Occidental baja: 204.000

Occidental alta vip:300.000

Occidental alta: 240.000

Norte: 84.000

