El cantante de música vallenata Silvestre Dangond reaccionó a la tendencia que se creó en redes sociales luego de que un usuario en X comparara su concierto en el estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ con uno de Dua Lipa en el parqueadero de Salitre Mágico, en Bogotá.

El intérprete de ‘Bacano’ y ‘Las locuras mías’ aseguró en una entrevista para el programa ‘La Red’ que busca al joven que inició la conversación en redes para conocerlo e invitarlo a su concierto el próximo 18 de mayo en la capital del país.

“Fue algo muy orgánico, la verdad fue que no se planeó, es más, estoy buscando al hombre ese pa’ ver si le doy un carro y una casa (…) Ese hombre está más que reinvitado al Campín, no solamente las entradas, la pea está gratis también”, dijo Silvestre Dangond.

El cantante contó que se enteró de que era tendencia en las redes sociales por su esposa, quien le mostró varios videos y mensajes que circulaban de él. “Al día siguiente me dice mi esposa: ‘Mi amor me están mandando un poco de memes y un poco de cosas, la gente está feliz riéndose contigo, gente que tenía tiempo de no escribirme mira lo que me mandan’ y ahí sí como que me desperté un poquito y averigüé el tema y dije ¡wow!”, expresó.

Sobre el concierto en El Campín, Silvestre Dangond reveló que tendrá artistas invitados y estrellas que lo han acompañado durante su carrera musical. Entre tanto, los seguidores piden que haga un show recordando los populares pases de Winnie Pooh, el de los enanos y el monaco con su hijo Silvestre José.

