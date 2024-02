Silvestre Dangond inició 2024 muy feliz por lo que se viene para su carrera, además de lograr lo que nunca imaginó: cantar en el estadio El Campín.

Ante el anuncio en redes sociales, varios usuarios de Internet reaccionaron y trajeron a colación la presentación de Dua Lipa, cuando muchos colombianos no estaban de acuerdo por su presentación en Salitre Mágico. Los organizadores preguntaron por la posibilidad de trasladarla al Campín, pero no fue posible.

Ahora, con el anunció de Dangond, varios indignados inundaron las redes sociales preguntándose por qué él y Dua Lipa no.

Después de toda la polémica en Internet, Silvestre Dangond respondió en una rueda de prensa para Pulzo a todas las personas que se manifestaron:

“Se vale dudar, la duda hace parte del éxito y hace parte del empujón, se vale pensar así y más cuando ves artistas que no están preparados. A veces nos deslumbramos con lo de afuera porque no podemos comprar a Colombia con Inglaterra, Estados Unidos. Son artistas que viven en niveles de producción diferentes a nosotros, sin querer decir que aquí no hay el talento creativo y musical”, empezó diciendo el cantante.

Para complementar, aseguró que esa fascinación por lo externo tenía que ver más con la producción de los conciertos:

“Yo me dediqué a viajar durante estos meses, fui a Las Vegas y vi muchas residencias: Bruno Mars, que por cierto fue el que más me gusto, fui a ver a Beyonce, vi a Coldplay, a Ed Sheeran, a ver cuál era la bulla de esa gente y claro, esa gente monta carros, un montón de luces, o sea, es una infraestructura que al final te termina embelleciendo”.

En rueda de prensa, Silvestre Dangond habla de porque la gente prefiere los shows internacionales a los nacionales pic.twitter.com/GZ2ZoieYDF — Pura Censura Oficial (@PuraCensuraOf) February 1, 2024

