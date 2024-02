Silvestre Dangond es uno de los cantantes más reconocidos y queridos en Colombia, surgido en la misma época en la que Kaleth Morales era el más escuchado de su género, por lo menos de la nueva ola.

Sus canciones y su voz conquistaron a varios fanáticos y luego su sonido se corrió por toda Colombia. Ahora es uno de los más exitosos del vallenato.

Luego de durar varios meses alejado de los escenarios, Silvestre Dangond anunció su regreso y no lo hizo de manera sutil. De hecho, se volvió tendencia por haber escogido uno de los lugares más exclusivos de todos, el cual no le prestaron a Dua Lipa cuando vino.

El lugar elegido fue el estadio El Campín de Bogotá, emblemático por presentar los eventos más importantes de la ciudad, en donde pocos han tenido la oportunidad de subirse, por ejemplo, Coldplay. Lo confirmó él mismo a través de una rueda de prensa, en donde confesó que está muy emocionado por cumplir un sueño como este.

El evento se realizará el 18 de mayo de 2024, el cual reunirá a varios ‘silvestristas’ en un solo lugar.

Las boletas van desde los 84 mil pesos, hasta 7 millones, pues los palcos siempre son los más costosos:

En entrevista con Pulzo.com. el cantante de vallenato dejó ver su emoción: “Siempre le tuve respeto a Bogotá; nunca imaginé que estaría cantando en ese escenario”, dijo, y reconoció que contempló otros escenarios:

“Al principio, pensaba en presentarme en el Movistar y luego dirigirme al de la 80. Hubo muchos días en los que dudé debido al miedo; incluso, hubo un día en el que me levanté de la mesa llorando. No podía superar la idea de exponerme así. ¿Cómo podría poner 22 años de carrera en un solo escenario? Sin embargo, después reflexioné. Aunque me haya caído y tropezado, puedo superarlo”, contó.