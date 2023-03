Un portal de vallenato desempolvó un video del año 2004, en el que se ve al cantante Silvestre Dangond promocionando su canción ‘La colegiala’, la cual lo dio a conocer a nivel nacional y lo lanzó al estrellato.

En su época de mayor peso, Silvestre visitó ‘El Show de las estrellas’ de Jorge Barón, donde se presentó delante de un gran público. Para ese tiempo, el artista ya estaba ‘pegado’ con la canción que, además, es de su autoría.

(Vea también: “Le pedí permiso a Silvestre”: primo de Dangond contó cómo se unió a hijo de Diomedes Díaz)

“La segunda estrofa me fascina, cuando le digo: ‘Ay, me estoy enamorando más de tus ojos, de tu boca, y ya no puedo esperar más porque algo me provoca”, dice una estrofa de la canción que grabó con Juancho de la Espriella y que hace parte del álbum musical ‘Más unidos que nunca’.