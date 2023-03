El cantante vallenato Elder Dayán y su acordeonero Lucas Dangond se encuentran en gira de medios promocionando, una vez más, su éxito ‘Modo avión’.

En una de las emisoras, Lucas contó una anécdota que le pasó con Silvestre Dangond cuando era su acordeonero. El intérprete relató que en medio de la pandemia originada por el COVID-19

“Se me da la oportunidad de trabajar con Elder unos dos meses, y yo le pedí permiso, le dije: ‘Silvestre, primo, voy a tocar con Elder’, y me dijo: ‘Dele, mientras está la pandemia, porque usted sabe que yo soy más de conciertos masivos, no soy de tantas fiestas privadas’”, expresó Dangond.