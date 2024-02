La congresista del Pacto Histórico María Fernanda ‘Mafe’ Carrascal le contó a la presentadora Eva Rey que está embarazada y que al enterarse pensó en abortar.

Rey le preguntó: “¿Estás embarazada? En seguida ‘Mafe’ le contestó: ‘Sí, estoy embarazada, de una niña, tengo cuatro meses y medio'”.

La presentadora española le preguntó a Carrascal: “¿Qué dijo tu chico, cuando le contaste la noticia? ¿Pensaste en abortar? Porque me dices que fue de una manera brusca?”

La congresista le respondió: “Él lo que me dice, que le parece terrible. Sí hubo como un bajón importante en la relación. Yo le dije: ‘Voy a abortar y punto’. Pues estaba en ese encontrón de emociones y estaba muy afectada. Como una semana pensaba en qué hacer y qué no hacer”.

Carrascal indicó que su pareja se sintió muy mal cuando ella le contó lo que iba a hacer.

“Pero después regresó y dijo: yo estoy aquí. Para mí no hay posibilidad de que abortes, pero entiendo con qué mujer estoy; si para ti hay posibilidad de hacerlo, te voy a acompañar, pero no sé si soy capaz de entrar a la clínica para que abortes, pero desde ahí me sigue acompañando”.

¿Quién es el papá del hijo de ‘Mafe’ Carrascal?

La congresista del Pacto Histórico es reservada con su vida privada, sin embargo, a través de su cuenta de Instagram se puede constatar que la pareja de ‘Mafe’ es el director y productor de cine colombiano, Andrés Zamora.

Zamora publicó el video de la entrevista de Carrascal y Rey con el mensaje: “Dinamita y amor, amárrense los cinturones, juemadre”.

