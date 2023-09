María Fernanda Carrascal es una de las congresistas que ha defendido algunas de las iniciativas del Gobierno y eso ha hecho que reciba todo tipo de críticas por parte de la banca de oposición.

En su momento, Carrascal tuvo un lapsus el día del hundimiento de la reforma laboral, que le costó varias burlas, estuvo en una entrevista con Juan Diego Alvira y se refirió a esa iniciativa y a su cercanía con Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, quien se ha visto envuelto en un escándalo por presunto enriquecimiento ilícito.

Qué dijo María Fernanda Carrascal sobre si fue novia de Nicolás Petro

También, la representante respondió lo que todos querían saber, pues Juan Diego le preguntó sobre la supuesta relación sentimental que sostuvo con Nicolás Petro, algo que Carrascal negó.

“Eso es lo que dice la oposición desde hace mucho rato. Nunca fui novia de Nicolás, en algún momento con unos amigos defendimos el proyecto de la Bogotá Humana (…)”, puntualizó

Finalmente, sobre el escándalo por presunto enriquecimiento ilícito al que se enfrenta Nicolás Petro, Carrascal confesó: “Uno nunca espera que pasen estas cosas con personas con las que uno comparte, o creía que compartía ideas, valores, unos principios. Si Nicolás se inmiscuyo en algo de esto, son las autoridades las que tienen que determinar lo que pasó. Nosotros tenemos que blindar el proceso”.

Acerca de la mencionada iniciativa laboral afirmó:“No estoy de acuerdo de forma absoluta con la reforma. No estoy de acuerdo con el artículo de plataformas, aunque se llegó a un acuerdo, pienso que se puede mejorar. Sigue habiendo subordinación y queda muy amplio. El contrato entre una empresa que presta servicios domiciliarios y el trabajador puede ser subordinado o independiente, ahí estamos negando la laboralidad”.

Por otro lado, la representante habló sobre los tipos de contratos, aclaró que el contrato por prestación de servicios no desaparecerá, pues comprenden que para muchas actividades es necesario esa modalidad de contratación.

Además, enfatizó en que en el sector público no se incluye esa reforma, de hecho, la representante criticó este punto, pues cuando Juan Diego Alvira le cuestionó el tema, calificándolo de “hipócrita”, la representante estuvo de acuerdo, recordando que es el Estado el que más contrata bajo esta modalidad y resulta ilógico exigirle al empresario que contrate a término indefinido, cuando el Estado no lo hace porque la ley no aplicaría.

“Estoy completamente de acuerdo, por eso Función Pública y otras entidades del Estado están trabajando con acompañamiento de mi equipo de trabajo, en un plan de formalización para el sector público. Lo que pasa es que aquí tiene que haber un análisis de cargas y la regla fiscal que se debe cumplir. Eso se tiene que hacer de manera ordenada e inteligente”, expresó.