La modelo venezolana, de quien se conocen datos como su jugosa fortuna, compartió una fotografía en su cuenta pública de Instagram para celebrar su ‘vuelta al sol’; allí apareció luciendo un pequeño bikini de color morado claro y una salida de baño blanca.

“Happy birthday to me (Feliz cumpleaños para mí). Gracias por sus mensajes tan hermosos y todo el amor. A celebrar la vida y cada día que Dios me regala”, escribió en el post de la publicación Shannon de Lima, a quien grabaron bailando con misterioso hombre.