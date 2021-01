El 2020 fue un año muy bueno para Abel Tesfaye, o más conocido como ‘The Weeknd’. Su cuarto álbum llamado ‘After Hours’ fue muy exitoso, especialmente con el sencillo ‘Blinding Lights’. La particularidad de este grupo de canciones es que sus videos son muy llamativos. En algunos, el cantante sale ensangrentado y, por ejemplo, el video de ‘In Your Eyes’ finaliza con el ‘The Weeknd’ decapitado.

En su reciente aparición en ‘Save Your Tears’, que hace parte del mismo álbum, el canadiense aparece sin las heridas de los videos previos. Este no tiene los vendajes que se le vieron en alguna oportunidad. En el siguiente video del canal de YouTube de ‘The Weeknd’ se puede ver al artista:

Después de estrenar el video oficial, el cantante ha sido blanco de varias publicaciones y memes debido a que muchos lo relacionan con ‘Calamardo’ un personaje de la famosa serie animada ‘Bob Esponja’.

El capitulo, al que muchos usuarios de redes sociales hacen referencia, se llama ‘Las dos caras de Calamardo’. En ese episodio, ‘Bob Esponja’ golpeó con la puerta a ‘Calamardo’ y este tuvo que ser sometido a una cirugía que lo convirtió en alguien más ‘guapo’. Esta es una parte del capítulo que se encuentra en el canal de YouTube de ‘Maruron Anime’:

Psicólogo: The Weeknd Calamardo no existe, no te hará daño.

The Weeknd Calamardo: *Existe*. pic.twitter.com/OQOG1tzOuy

— Suso (@antoinejes942) January 5, 2021