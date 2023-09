El talento de Shakira impresionó a Taylor Swift (que no ocultó su sorpresa), en una reacción que apenas es el reflejo de lo que la barranquillera es capaz de lograr en muchas personas que disfrutan de su capacidad.

Ese es el caso de Andrea Correa, doble de la artista en ‘Yo me llamo’ que proviene de Chile (donde fue conocida con un nombre distinto) y que empezó su imitación de una manera muy llamativa.

La intérprete de ‘Monotonía’ ya le dio su bendición a la participante del programa de canto y réplica de Caracol Televisión, que en Colombia todavía no se ha abierto mucho sobre sus orígenes.

Sin embargo, la mujer que llevó al borde del llanto a Amparo Grisales con una de sus interpretaciones se sinceró en territorio chileno acerca de la manera en la que empezó ese camino en el que se proyecta cada vez con mayor éxito.

Historia de doble de Shakira en ‘Yo me llamo’ sobre cómo arrancó a imitarla

La pasión de la joven chilena de 23 años por la cantante colombiana arrancó de manera muy espontánea cuando apenas era una menor de edad, según le contó a El Pingüino, portal de su país.

Lo cierto es que todo surgió con un tema musical de despecho que catapultó a Shakira, a pesar de que no fue ninguna de las composiciones que le dedicó a sus exparejas sentimentales.

“A sus tempranos cuatro años [de Andrea Correa] salió a comer con sus padres y escuchó ‘Te aviso, te anuncio’ en los parlantes del restaurante. Desde allí no dejó de seguir la carrera de la barranquillera, y con el tiempo se acercó también a la danza árabe para bailar como lo hacía su ídola”, contó el medio.

La imitadora de ‘Yo me llamo’, que ha tenido un cambio del cielo a la tierra desde cuando estaba en Chile, reconoció que esa obsesión creció y fue en 2010 cuando se motivó a empezar la personificación luego de escuchar ‘Waka Waka’, canción oficial del Mundial de Sudáfrica.

“Ahí comenzó mi interés por practicar la voz de Shakira. A mis 10 años me lo tomaba bastante en serio, ya sentía bastante admiración por ella”, relató Correa sobre su largo camino.

Un año después, empezó a proyectarse como participante de ‘Yo soy’, versión chilena de ‘Yo me llamo’, pero sus padres entendieron que aún era muy niña para involucrarse en ese tipo de concursos televisivos.

Lo cierto es que años después llegó a ese ‘reality’ con su personificación, luego de que en 2019, con sus estudios finalizados, se enfocó en participar en la edición de 2020 del programa en Chile.

“Después de terminar mis estudios no encontraba lo que me apasionaba, hasta que mis amigos me comentaron sobre el nuevo ciclo de ‘Yo Soy’ en 2019 y me dijeron que mandara mis datos para mostrar mi ‘performance'” afirmó.

La experiencia en esa ocasión estuvo muy lejos de ser provechosa y hasta tuvo un engorroso momento con una de las jurados, en medio de un aprendizaje que aún tenía muchos temas pendientes.

“Fue a principios de 2020 que me llamaron y me presenté con lo poco que había aprendido hace años atrás y no fue suficiente, a pesar que me encontraron parecido en la voz, no ingresé al programa”, contó.

Sin embargo, eso no la detuvo en su obsesión por obtener una imitación cada vez más cercana de la cantante colombiana, por lo que tomó medidas que luego le abrieron nuevamente las puertas en el concurso.

“Ese mismo año de pandemia y cuarentena me propuse estudiar a Shakira como nunca, visualizándome haciendo eventos y logrando el personaje completo”, finalizó.

El remate de la historia es el conocido ahora, donde brilló en una nueva participación en Chile y que ahora le ha permitido a convertirse en una de las favoritas en la actual edición de ‘Yo me llamo’.