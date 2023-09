César Escola, cuyos detalles personales han salido a la luz, trató de darle una voz de apoyo a la doble de Petrona Martínez en ‘Yo me llamo’, pero los cuestionamientos a su presentación fueron duros.

Esa concursante, que es hija de la artista original, protagonizó un momento conmovedor en el desarrollo del capítulo 34 del ‘reality’, antes de que tuviera su aparición en el escenario ante los jurados.

Video con hija de Petrona Martínez en momento conmovedor en ‘Yo me llamo’

La concursante indicó que tenía que revelar un “secreto” y es que no sabe leer, por lo que Moisés Angulo se animó a enseñarle algunos detalles, lo que llevó a que al final ambos terminaran llorando. Así lo replicó un usuario desde su cuenta personal de X (antes Twitter).

Conmovedor momento de la hija de Petrona Martínez en Yo me llamo, luego de que reveló el “secreto” de que no sabe leer pic.twitter.com/HgiuyC0hnl — Ana (@PuraCensura) September 16, 2023

Angulo, rector de la escuela de ‘Yo me llamo’, la apoyó en ese proceso de aprendizaje, que provocó que la hija de Petrona Martínez no se contuviera en lágrimas por la particular experiencia que revivió un doloroso episodio de su vida personal.

¿Qué dijo Amparo Grisales en ‘Yo me llamo’ a hija de Petrona Martínez?

A pesar de que la participante protagonizó ese conmovedor momento en el programa de canto e imitación de Caracol Televisión, la presentación que ofreció llevó a duros señalamientos.

Amparo Grisales se encargó de criticarla porque no utilizó el tono adecuado para la imitación que hace de la Petrona Martínez original, por lo que la concursante explicó que en ese tema cantan juntas y por eso se confundió en la nota correcta.

Eso llevó a que la caldense, al igual que el resto de expertos la criticaran por no hacer la réplica como indican las reglas de la competencia sino que haga su propia interpretación de la artista.

Lo llamativo fue que César Escola se encargó de eliminar a esta participante, que se mostró orgullosa por el homenaje que le rindió a su mamá.