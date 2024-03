La espera está por terminar para los seguidores de la cantante Shakira Isabel Mebarak Ripoll, más conocida como Shakira. A través de sus redes sociales, la artista ha dejado varias señales que indican que su nuevo álbum, titulado ´Las mujeres ya no lloran´, será lanzado este viernes 22 de marzo.

Además, asegura que incluirá la última canción dedicada a lo ocurrido con Gerard Piqué.

Para Shakira “representa la transformación del dolor en creatividad, la frustración en productividad, la ira en pasión y la vulnerabilidad en resiliencia”, según cuenta al medio británico. “Hubo tantas piezas en mi vida que se desmoronaron frente a mis ojos que tuve que reconstruirme de alguna manera, recogiendo los huesos del suelo y juntándolos todos. Y el pegamento que lo mantuvo todo unido fue la música”, cuando el periodista le preguntó si la canción Última, que es una balada a piano, trata también sobre Piqué, respondió: “¿Sobre Voldemort? ¿Aquel que no puede ser nombrado? Espero que sea la última canción que escribo sobre esto, y sobre él”.

El álbum se publicará en cuatro ediciones: Diamante, Rubí, Esmeralda y Zafiro. Cada una presentará un atributo único, como lo indicó la cantante en algunos de sus recientes post.

Check out the Sapphire vinyl edition of my new album, Las Mujeres Ya No Lloran OUT MARCH 22! – available exclusively @amazon 💙🩵 https://t.co/VzVWDbozYD pic.twitter.com/u64IkjiICa

— Shakira (@shakira) March 11, 2024