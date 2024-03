Shakira está preparándose para su siguiente lanzamiento musical, su álbum ‘Las mujeres ya no lloran’ es uno de los más esperados por fanáticos al rededor del mundo.

Luego de haber tenido un excelente 2023 profesionalmente hablando, Shakira decidió continuar con su racha de éxitos en 2024, por lo que tiene preparadas varias canciones con colaboración en este nuevo disco.

Sin embargo, hay dos canciones más esperadas que el resto, su canción ‘Puntería’ con Cardi B y ‘La Fuerte’ con Bizarrap, mismo productor musical argentino con quien tuvo el gran éxito de la ‘Sesión 53’.

En redes sociales hay varios comentarios de fanáticos de la colombiana que la volvieron tendencia al comentar los nuevos adelantos que la barranquillera compartió en su Instagram.

Se trata de un pequeño video con Cardi B en donde aparece ella posando para el video musical, además de que la cantante estadounidense aseguró que espero mucho tiempo por hacer una colaboración con Shakira y estaba muy emocionada porque se estaba acercando el día.

On set for the video “Puntería” (feat. Cardi B) out March 22 – along with Shakira’s new album “Las Mujeres Ya No Lloran” 🎯🎬 pic.twitter.com/6Ksg3C6diz

— ShakiraMedia (@ShakiraMedia) March 16, 2024