Faltan ocho días para el estreno del nuevo álbum de Shakira. La cantante barranquillera hará el lanzamiento de su nuevo disco, titulado ‘Las mujeres ya no lloran’ el próximo 22 de marzo y sus aficionados esperan con ansias locas el momento de poder escuchar las canciones inéditas que tendrá la producción musical.

(Le puede interesar: Destapan millonaria cifra que gana Shakira a la semana y sin hacer mucho)

Por eso, la artista publicó en sus redes sociales un adelanto de la canción ‘Tiempo sin verte’, que será la tercera del álbum. El tema, que tiene en la pista una mezcla de baterías y guitarras que le dan un aire de pop noventero, será el tercero de los 17 que aparecerán en el disco de la artista colombiana.

“Llevo tiempo si verte y sigo aquí/ No pasa un día que no piense en ti/ Llevo tiempo sin verte y dime sí, aún me quieres y te acuerdas de mí”, dice la estrofa de la canción que publicó Shakira, que seguro será el coro del tema.