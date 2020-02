“¡Shakira se va de gira en 2021!”, dice el trino de la cuenta certificada del autodenominado “mayor productor de conciertos”.

El mensaje está acompañado de un video en el que se ven varias imágenes de la cantante usadas en algunas de sus canciones o presentaciones más destacadas, y en los últimos segundos suena ‘Whenever Wherever’ (la versión en inglés de ‘Suerte’).

Sin embargo, no dan mayores detalles sobre el ‘World Tour’ como, por ejemplo, cuándo y dónde empieza o termina (solo se sabe que arranca el otro año), y en qué lugares los fans podrán disfrutar de los conciertos de Shakira, quien este domingo tuvo una destacada participación en el Super Bowl.

Lo único que agregan es que para recibir más información sobre la preventa de las boletas debe hacerse una inscripción a más tardar el 16 de febrero.

Cabe mencionar que sobre esto, hasta las 10 de la mañana de este martes, la artista no había publicado nada en sus redes sociales.

Aquí dejamos el trino con la confirmación; para ver el video hay que ir directamente a la cuenta donde Live Nation anunció que la colombiana tendrá una nueva gira, luego del ‘El Dorado World Tour’ de 2018.

JUST ANNOUNCED: @shakira is heading out on tour in 2021! Register now for presale info.

— Live Nation (@LiveNation) February 3, 2020