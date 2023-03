La pareja se conoció en el mundial de Sudáfrica cuando la barranquillera grababa la canción oficial del evento futbolístico, su reconocido sencillo Waka Waka (This time for Africa).

El final de su relación se dio este 2022, después de descubrir el amorío de Piqué con la joven universitaria, Clara Chía. Quien ahora tiene una relación establecida con el exjugador del Barcelona.

En una entrevista brindada a N+/Vix, la cantante rompió el silencio de lo que está viviendo tras su separación.

(Lea también: Shakira dijo por qué lleva cuatro canciones ‘montándosela’ a Piqué: “Son la mejor terapia”)

Además, contó sobre sus éxitos mundiales las canciones ‘Te felicito’, ‘Monotonía’ y su colaboración con el artista argentino Bizarrap.

Allí conversó sobre lo que fue todo el proceso después de terminar una relación de más de una década, la relación con la prensa, los problemas familiares y su proceso legal con hacienda en España.

Reveló que fue su hijo Milán quien le insistió hacer la canción con el argentino, “mamá, tienes que hacer algo con Bizarrap, que es el dios argentino”, así lo confesó la colombiana.

Además, dijo que ha descubierto el apoyo del público y quienes son sus verdaderos amigos, “me dieron la fuerza para levantar y decir, estoy lista para el próximo round”.

Indicó que las mujeres están en un punto donde el apoyo que puedan recibir una de la otra es muy importante, y agregó que, “hay un lugar reservado en el infierno para aquellas mujeres que no apoyan a otras”.

Frente a lo dicho por la colombiana, los internautas no han dejado pasar su acento, que difiere bastante al de hace algunos años, donde se le escucha muy cercano al Español y menos al costeño barranquillero.

“Soy yo o se le pegó un dejesito español”,“Perdió el acento colombiano”, “Qué ridícula con ese acento españolete, ridícula habla colombiano”, “Ojalá la próxima pareja de Shakira sea barranquillero para que le devuelva su acento”,“No puedo con ese acento español de la Shakira, como el que tiene Paulina Rubio. Peor el acento británico de la Madonna.”, “La mayor pérdida de Colombia en años recientes es la del acento costeño de Shakira”.

Fueron algunos comentarios de los usuarios en Twitter, tras ver la entrevista de la colombiana, quienes no aceptan su nueva forma de hablar, después de vivir en España durante 10 años.

Me parece rarísimo sentirle acento a Shakira porque no me entra que uno pierda su acento de acá. No sé, marica, uno tiene el acento bien interiorizado. https://t.co/Gap2vQlybe

— Ana María ✨ (@AnaMaCH13) March 1, 2023