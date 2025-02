Los seguidores de Shakira en la capital peruana se quedaron con los crespos hechos, luego de que la artista tuviera que cancelar la primera de las dos presentaciones que tenía pactadas en el Estadio Nacional.

La colombiana manifestó a través de sus redes sociales que padecía de “un cuadro abdominal”, que se tradujo en una gastroenteritis y la llevó a ser recluida en la Clínica Delgado, de Lima.

Filtraciones atribuidas al personal de la clínica señalaron que la barranquillera ingresó de urgencias poco antes de las 5 de la mañana, y que minutos después se le habría practicado una endoscopia.

A través de redes sociales se conoció un video de RPP Noticias, en el que se aprecia una camioneta negra en la que Shakira arribó al Hotel Miraflores Park, luego de ser dada de alta sobre las 11:20 p. m. (hora local).

(Vea también: Así puede solicitar reembolso de boleta para ver a Shakira por sorpresivo cambio de fecha)

El medio informó que la cantante llegó en compañía de su hijo mayor, Milan, vistiendo un pantalón gris y un saco negro, a la vez que lucía gafas oscuras. Según confirmaron algunos testigos, la colombiana entró al hotel caminando por sus propios medios.

Justamente, a la misma hora, Shakira publicó un mensaje en sus redes sociales en el que manifestó: “Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!! Los quiero con el alma”. Ese escrito revalidó la versión de la casa periodística mencionada

Gracias a todos por sus mensajes de cariño. Me dan tanta fuerza!!

Los quiero con el alma.

Thank you all for your loving messages. You give me so much strength!! I love you with all my heart.

— Shakira (@shakira) February 17, 2025