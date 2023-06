Shakira lleva un tiempo siendo noticia por todas las cosas que han pasado, luego de su separación del exfutbolista Gerard Piqué. Ella, quien hace unas horas aterrizó en Cartagena para acompañar a su papá en una cirugía, estaría saliendo con un piloto de Fórmula 1.

Según fuentes de medios internaciones cerca, la colombiana estaría saliendo con el Lewis Hamilton y la relación iría por buen camino, ya que fuentes cercanas a ellos dicen que en las salidas que han tenido siempre se ve la química por las “risas y el coqueteo” que hay entre los dos.

(Vea también: Clara Chía lloró en juicio contra aliado de Shakira: “Montó un ‘show’ dentro de la sala”)

Estas informaciones toman fuerza, luego de las fotos que han salido en redes sociales y el repentino gusto de la cantante colombiana con las carreras de Fórmula 1. Recordemos que hace poco estuvieron en Barcelona.

En esa ciudad, luego del Gran Premio, salieron a cenar y una de las personas que fue a la comida subió una foto en la que se ve a Shakira muy cercana al piloto, que es uno de los más ganadores en la historia de ese deporte.

Lee También

También hay que decir que hace unas semanas, los dos fueron vistos en un yate luego de la carrera que tuvo el deportista en Miami. Allí también se les vio muy felices.

Lo cierto es que Hamilton, que hace poco confesó un gusto que lo dejaría en evidencia con lo que quiere con Shakira, estaría dispuesto a conquistar a la artista y todo parece ir por buen camino, ya que la colombiana va a verlo cada vez que puede a sus carreras.

Estas son las fotos que se han difundido de las salidas que ha tenido:

“In all truth, what Lewis does is unparalleled, all the politics at play, nothing like his position has ever existed, and surely not with the grace he holds it in” – Mustafa the Poet via IG story 💜 pic.twitter.com/EIqTDePInA

— Sir Lewis Hamilton Updates (@SirLewisUpdates) June 4, 2023