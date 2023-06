Mientras Gerard Piqué quedó en el ojo del huracán por las declaraciones de una famosa en España, la prensa de ese país expresó su molestia por una movida de Shakira desde su llegada en los últimos días.

Desde el minuto 3:11:23 de este video surgió el señalamiento contra la colombiana, en un enredo que le armaron y que, en esta ocasión, no tiene nada que ver ni con el exfutbolista ni con la pareja de él, Clara Chía.



El tema en cuestión surgió en ‘El programa de Ana Rosa’, del canal Telecinco, en su emisión del martes 6 de junio (replicada por la cuenta de YouTube Anime Tv España).

La reportera Adriana Dorronsoro les contó a sus compañeros en ese magacín que ha sido muy difícil captar alguna imagen de Shakira y afirmó que la colombiana hizo cambios en la casa familiar, con los que se abrió la controversia.

“Hay una cámara robotizada que sigue todos los movimientos que hacemos los compañeros de la prensa”, aseguró la comunicadora sobre la supuesta modificación en la residencia en la que se queda la artista en Barcelona.

La reportera indicó que no se conocen cuáles son los planes de Shakira ahora que está en Barcelona, donde sus hijos comparten con Gerard Piqué y la familia del español. No obstante, la presentadora Ana Rosa Quintana no dejó pasar por alto el tema sobre la casa.

“Oye, pero vamos a ver, me has enseñado esta cámara, ¿eso es una propiedad privada, no? Está prohibido. Vamos a ver: uno puede poner la cámara y enfocar la puerta de su casa por si hay alguna persona que quiere entrar en tu casa, pero la cámara no puede invadir el espacio público”, indicó.

Frente a ese cuestionamiento, Adriana Dorronsoro respondió con un señalamiento que eventualmente le podría traer consecuencias a la colombiana en España.

“Yo creo que es ilegal. Cuando nos movemos los compañeros, gira y nos enfoca si estamos en la acera de enfrente”, aseveró.

Por ahora, el que sí tomó acciones legales contra un periodista fue Gerard Piqué, en un asunto que llevó con su novia, Clara Chía, a los estrados en la justicia española.

¿Qué pasa entre Shakira y Lewis Hamilton?

El informe de ‘El programa de Ana Rosa’ hizo énfasis en la salida que tuvo la cantante colombiana con el piloto británico de Fórmula 1, aunque no confirmó si hay un romance entre ambos.

Shakira y Lewis Hamilton salieron en Barcelona para un plan en el que estuvieron junto a otras celebridades en una discoteca y han surgido especulaciones de un amorío.

Lo cierto es que las imágenes de la artista y el deportista han servido para que los rumores crezcan a nivel internacional, sin que ninguno de los dos haga referencia sobre la situación.