Después de que se conoció que Gerard Piqué y su novia Clara Chía le interpusieron una orden de alejamiento al paparazzi Jordi Martin, el nombre del exfutbolista volvió a ser mencionado en diferentes medios de entretenimiento y no precisamente por algo relacionado con la cantante barranquillera.

Todo se debe a lo revelado por la creadora de contenido española, que aseguró que hace un tiempo pasó por un mal momento cuando salió con el exfutbolista del FC Barcelona.

Según la joven, que además fue novia del ‘youtuber’ xBuyer —uno de los presidentes de la Kings League—, la actitud de Piqué la dejó desconcertada y sin ganas de volver a salir con él.

Nadia Jémez destapó mala experiencia con Gerard Piqué

Fue en su cuenta de TikTok donde la ‘influenciadora’ recordó la situación, pues fue consultada sobre cómo se la llevaba con el ‘streamer’ Ibai Llanos y con Piqué, teniendo en cuenta que estuvo cerca de ellos en la Kings League.

“A mí Piqué no me cae mal, simplemente es una persona que no me transmite confianza. Una persona que deja a su familia, se mete con una joven, que no sé cuántos años tendrá, lo deja todo, se divorcia de su mujer… a mí no me transmite confianza”, dijo inicialmente Jémez.

En su relato, la joven dijo que hace rato quería contar lo que vivió con el padre de los hijos de Shakira cuando salió con él, pero nunca se había dado la oportunidad.

“En ocasiones que he estado con él no ha sido una persona a la que yo le deba respeto porque no se ha comportado bien con los demás. Una vez iba con él en el coche y le pareció superbien saltarse todos los semáforos porque le pareció correcto y entrar a alta velocidad en un ‘parking’”, explicó en el clip.

Luego, agregó: “El señor del ‘parking’ le dijo que no podía entrar así y él le contestó de una manera… Le dijo: ‘Sí, vale, genial, cómprate un amigo’. Yo diciendo: ‘Por favor, que me saque de aquí, qué hago aquí, no lo puedo creer’. ¡Una vergüenza!”.

Con gestos de molestia, Jémez fue enfática en mencionar que a partir de ese momento no quiso volver a salir con Gerard Piqué.

“Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza. Ha sido la primera y la última vez que me he visto con esta persona. Son cosas que no me… [hizo gestos de fastidio]”, concluyó.

