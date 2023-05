La hija de la excongresista Aída Merlano ha estado en el ojo del huracán, pues las autoridades creen que estuvo involucrada en la fuga de su madre de un consultorio médico en Bogotá, por lo que se emitió una orden de captura en su contra y sigue ligada al proceso legal.

Sin embargo, la joven creadora digital continúa usando sus redes sociales para hablar sobre temas que resultan espinosos para muchos y hasta para comentar sobre los problemas de estrés y depresión que sufrió hace algún tiempo.

Cuál fue la propuesta que hicieron a Aída Victoria para darle residencia en EE. UU.

La ‘influenciadora’, quien hace unas semanas había contado por qué sus relaciones “no funcionan”, comentó ahora la historia de cómo un hombre de nacionalidad estadounidense quiso pasarse de abeja con ella.

Ese individuo, según comentó Merlano, quería hacer un trato con ella para conseguirle una codiciada visa americana. Mediante una historia de Instagram, contó la anécdota que vivió recientemente con un gringo que le pidió casarse con él, a cambio de darle la residencia.

“Se me acercó un gringo y me dice dizque: ‘yo hace rato que me quiero casar con una colombiana, que le quiero dar los papeles, quiero que nos vayamos a vivir a Miami’”, expresó Aída Victoria.

Si bien esa oferta podía resultar algo atractiva para muchas personas, no lo fue para la ‘influencer’, porque de inmediato se despachó en contra del individuo para rechazarlo y dejarle saber que no le interesaba el tema: “Yo le dije: ‘a mí me respetas. Entre otras cosas, tú no eres mi tipo, ¿por qué? Porque es que mi tipo no es ese. Mi tipo son pobres, tacaños o inservibles. Respete, gringo’”.

Hace algunos días, a Aída Victoria se le relacionó con el cantante Andy Rivera, luego de que fueran vistos en un concierto estando muy cerca. De hecho, en esa historia habría entrado a terciar Lina Tejeiro, pues algunos de sus fans creen que un mensaje que dejó la actriz en Twitter sería su respuesta al video por el que se creyó que la ‘influenciadora’ y el artista tenían una relación.