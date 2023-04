Aída Victoria Merlano grabó unas historias de Instagram en las que picó a su público antes de que Andy Rivera lanzara una canción en la que ella es la protagonista. A partir de ahí comenzó toda la discusión.

Crítica de Karen Sevillano a Aída Victoria Merlano

Pocas famosas reaccionaron a estos hechos y una de ellas fue la vallecaucana, cercana a Lina Tejeiro y a Aída Victoria. En su cuenta de Tik Tok, Karen Sevillano hizo fuertes críticas a quien muchos creían era su amiga.

“Para los que no saben quién es Aída Merlano, que se mete en un bochinche cada semana: de ella dijeron que se metió con Yéferson Cossio (él teniendo su novia); que se metió con WestCol, con Naldy y ahora dicen que con Andy Rivera”, le dijo.

Lo que criticó Karen es que Aída aceptara grabar el video con el cantante: “Por la plata baila el mono y ella es King Kong”.

Además dijo que le pareció muy mal que la ‘influencer’ fuera cercana de la actriz, compartieran una amistad y otros espacios y que ahora estuviera grabando contenido con el ex. Este fue el primer video.

Aída Victoria Merlano le respondió Karen Sevillano, con publicidad

Inicialmente, la barranquillera dijo que estaba esperando un patrocinador para grabar el video porque ella “peina” personas, pero con plata. Así lo dijo.

Luego de dos días de la primera publicación y de que consiguió una marca para mostrar, en Facebook soltó un video de cinco minutos en el que responde a gran parte de las acusaciones que le hizo la vallecaucana.

“Karen, yo tengo un montón de escándalos judiciales, pero tu decidiste que la mayoría son amorosos. Entonces, empiezas tu video, como la mujer sorora que eres, atacándome por mi moral sexual. Ya quisiera yo saber qué tiene que ver el escándalo de hoy con todo lo que me ha pasado entre…”, dijo en primera instancia.

Aunque muchos dicen que Lina Tejeiro sí reaccionó indirectamente al video entre Aída y Andy, la ‘influencer’ dice que ellas no se hablan desde hace ocho meses y que la “amistad es inexistente”, pues solo son “conocidas cercanas”.

De paso, Aída Victoria aprovechó para criticar a Karen Sevillano porque, dice ella, en su vida “personal hay cosas turbias”, pero que no le interesa ni comentarlas ni publicarlas para sacar provecho. Estas son las palabras e imágenes en las que, además, la llama “loca desquiciada”.

Karen Sevillano responde al video de Aída Victoria Merlano

La vallecaucana que salió en televisión e hizo renunciar a otra famosa aprovechó su cuenta de Facebook para hacer otro video y también responder a varias de las acusaciones que le hizo su colega.

“Si tan poco te importa lo que yo piense de voz, a son de qué el video. Pero no linda, a vos no te puede zumbar un zancudo porque ahí mismo cogés tres hojas, un lapicero y empezás a escribir un discurso porque natural no te sale”, le dijo inicialmente.

Karen le recalcó que “hoy en día si tu nombre suena es porque te metiste con algún hombre. No me estoy inventando nada…”. De hecho, dijo que Aída Victoria tampoco era una persona sorora: “Me da hasta risa. Cuando vos te fuiste de morronga a la casa de Yéferson Cossio, sabiendo que tenía su novia te lo comiste. No entendí”.

Sevillano también aceptó que su fama se ha hecho a costas de opinar de la vida de otras personas, pero le criticó a Aída Merlano que ahora hace lo mismo. Así le habló: