La situación sentimental de las figuras públicas es un tema que se vuelve conversación en el día a día de muchos seguidores, tal como ha quedado evidenciado con la relación y las polémica que hubo alrededor de la ruptura entre Shakira y Gerard Piqué.

Es por eso que, ante la mínima posibilidad que estos personajes den para conocer más información al respecto los seguidores la utilizan e indagan.

La ‘influenciadora’ utilizó la opción de Instagram de la caja de preguntas para que sus fans le preguntaran lo que quisieran y en esta oportunidad respondió la inquietud de un seguidor sobre sus relaciones pasadas.

Ante querer saber por qué sus relaciones no le funcionan, Aida respondió que más allá de la razón que detonan sus rupturas, todo inicia en que apenas está aprendiendo a ser paciente.

Asimismo, continuó diciendo que las personas en las relaciones al principio tienden a mostrar su mejor cara, especialmente durante la conquista, y que lo demás se descubre con el tiempo, pero que ella no suele esperar a eso.

“Porque me dejo llevar del primer sentimiento que me evoca la persona y yo soy demasiado acelerada, soy muy rápida, así que no me duran las relaciones porque soy muy impaciente”, puntualizó en el video la creadora de contenido.