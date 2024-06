Shakira volvió a la música por lo más alto en 2023, que fue su año, pero eso no fue gratis, pues tuvo que atravesar un terrible momento de dolor al tener que separarse del papá de sus hijos y el que creía el amor de su vida.

Muchos, desde lejos y en redes sociales, fueron testigos de la situación y del nuevo noviazgo de Piqué con Clara Chía, cuando Shakira no había ni terminado de sacar las maletas de la casa.

Ya pasaron dos años de aquella ruptura pública y del inicio de una historia casi de terror para la barranquillera, así que ahora que ya no tiene dolor en su corazón, por fin ha podido hablar y confesar qué sintió cuando todo esto pasó.

En entrevista con Rolling Stone, Shakira contó:

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida, y a veces me impedía funcionar. La gente podía ver a través de mí. Fue una locura la cantidad de cosas con las que tuve que lidiar al mismo tiempo”, afirmó, recordando el quebranto de salud que tuvo su papá por ese entonces y la acusación de evasión de impuestos.

Sin embargo, no tuvo que afrontar las cosas sola. Aparte de su familia, amigos como Adele, John Mayer, Carlos Vives, Luis Guerra y Chris Martin estuvieron llamándola y escribiéndole constantemente, sobre todo Adele.

A pesar de que hasta ahora está recuperando la confianza en el amor, dice que no se cierra a la posibilidad de encontrar a alguien, siempre y cuando la prioridad sean Sasha y Milán.

“Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme [los hombres], pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”.

