Después de los malos momentos que vivió por su separación de Gerard Piqué, la artista colombiana tuvo un renacer en su carrera musical y volvió a consolidarse como una de las cantantes más importantes del mundo.

Aunque ese episodio prácticamente ya lo superó, la barranquillera volvió a tocar el tema en una entrevista con la revista Rolling Stone, en la que aseguró que fueron los momentos más difíciles que ha tenido a lo largo de su vida.

“El sufrimiento que sentí fue probablemente el peor que he experimentado en toda mi vida, y a veces me impedía funcionar”, recordó Shakira sobre lo que fue su separación.

En su relato, la intérprete de ‘Waka waka’ y ‘Te felicito’ mencionó que el dolor que sintió fue tan fuerte que parecía físico.

“Sentía como si alguien me hubiera hecho un agujero en el pecho. Y la sensación era tan real, era casi física. Sentía físicamente que tenía un agujero en el pecho y que la gente podía ver a través de mí”, comentó en la mencionada revista.

¿Shakira quiere una nueva relación?

En el mismo diálogo, la artista fue preguntada sobre algunos hombres con los que la relacionaron (Lewis Hamilton, Jimmy Butler, entre otros) y no dudó en dar su punto de vista.

“No estoy pensando en eso… ¿Qué espacio tendría para un hombre en este momento? […]. Qué quieres que te diga, me gustan los hombres”, aseguró entre risas.

Pero, de acuerdo con el medio, la barranquillera no le cerró la puerta a darse una nueva oportunidad en el amor, teniendo en cuenta que ha tenido experiencias que la han marcado.

“Ese es el problema. Con todo lo que me ha pasado, no deberían gustarme [los hombres], pero imagínate lo mucho que me gustan que no dejo de encontrarles el gusto. Pero para tener una relación formal, creo que mis hijos tendrían que estar muy preparados; su bienestar emocional y psicológico es la prioridad”, concluyó sobre el tema.

