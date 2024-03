Shakira ha enamorado a varios fanáticos alrededor del mundo gracias a su música. ‘Las mujeres ya no lloran’ es el último álbum que lanzó y las reproducciones suben cada segundo en todas las plataformas musicales.

Luego de haber tenido que enfrentar una separación polémica y muy pública, Shakira asegura que ya está del otro lado y que la música, sus fanáticos y las mujeres que han atravesado por procesos similares, la han salvado.

En entrevista con Noticias Caracol, Shakira habló de la importancia que tiene este álbum, porque con este disco deja atrás una de las etapas más difíciles de su vida.

Si bien, todas las canciones están inspiradas en su vida, aseguró que se siente orgullosa de haberlas escrito para las personas y que ahora son de ellos.

Contó que la canción que más disfrutó grabar fue ‘Monotonía’, la que lo inició todo. Sin embargo, la sesión con Bizarrap fue un antes y un después para ella, pues aseguró que se sintió libre:

“Es un antes y un después para mí. Cuando llegó a número 1 en los listados, yo no entendía nada, solo me sentía con más fuerza, me ayudó a ganar confianza en mí misma, a recordarme mi propia fuerza y a no dejarme victimizar por mí misma“.

La portada está inspirada en el momento en el que convirtió sus lágrimas de barro en diamantes y recalcó la importancia de sus fanáticos en su vida, ya que han sido ellos los que le han recordado su propio valor, incluso cuando ni ella misma lo sabía.

Para finalizar, dijo que ahora llegaría la gira de este álbum y sería la más importante de su vida.

