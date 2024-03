Por: El Colombiano

‘Las mujeres ya no lloran’ es el próximo disco de Shakira, ese que justo lanzará este viernes 22 de marzo, del que ya se conocen la mayoría de canciones, pero que tiene algunos temas nuevos que la cantante ha ido promocionando poco a poco y a cuentagotas en sus redes sociales.

Ya habló de ‘Nassau’, una canción Afrobeat como ella misma la definió; ‘Cómo, dónde y cuándo’, un tema rockero; ‘Entre paréntesis’, la canción que realiza con el Grupo Frontera; ‘Tiempo sin verte’, “un sonido que siento muy mío”; ‘La fuerte’, otra canción con Bizarrap; ‘Última’, otra balada del álbum y ‘Puntería’, de la que no se conoce mucho.

Precisamente de ‘Puntería’ fue que la barranquillera publicó una fotografía con Lucien Laviscount, un actor franco-británico que seguro a se le hace familiar.

“Afinando el tiro con @its_lucien en Punteria”, dice el mensaje que compartió la cantante colombiana en su cuenta de Instagram.

Lucien Laviscount es una cara familiar, para los amantes de las series de televisión, al darle vida a Alfie desde la segunda temporada de ‘Emily in París’ que se emite por Netflix.

Lo particular de la imagen es que el parecido de Lucien con el piloto de Formula 1, Lewis Hamiton (con quien se ha rumorado que Shakira tiene un romance) ha generado confusiones gracias a que hay hasta montajes en redes sociales que cambiaron la cara de Lucien por la de Lewis.

ROMPEN EL INTERNET 🚨: #Shakira enciende las redes tras publicar foto con Lewis Hamilton que confirma su relación amorosa. Previamente se había rumorado que el tema “Nassau” de su nuevo álbum estaría dedicado a Lewis, el cual se estrenará este viernes 22 de marzo. pic.twitter.com/8kaxMAetsV — Brunito (@ThePopStage) March 21, 2024

Lee También

Varios usuarios notaron el montaje y aclararon que no era Lewis, mientras que quienes conocen la carrera de la barranquillera han aprovechado para lanzar más dardos a Piqué y una que otra conjetura: “los 12 años que vivió con Piqué, Shakira jamás salió así en un video con un modelo, él se lo prohibía, palabras de ella, ahora ya soltera lo hace, es libre, ‘es una loba sin jaula’”, escribieron desde la cuenta @shakiracarla

A pesar de todo, otros creen que esta canción, que hace a dúo con Cardi B, es para Lewis Hamilton: “a mí nadie me quita de la cabeza que ‘Puntería’ es para Lewis Hamilton y de ahí no me muevo”, dijo otro usuario.

