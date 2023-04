La separación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué aún es tema de conversación en el mundo del entretenimiento. Y es que en los últimos días fueel español quien se refirió a la barranquillera y no gustaron para nada sus palabras a la famosa presentadora Adamari López, del programa ‘Hoy día’ de Telemundo.

El ahora presidente de la Kings League no se había pronunciado sobre lo sucedido con Shakira y hasta habló sobre los seguidores de ella, algo que incluso a la barranquillera le molestó y con un contundente mensaje le habría respondido a su expareja.

“Mi expareja es latinoamericana, no sabes lo que he llegado a recibir por redes sociales de gente que es fan de ella, pero barbaridades, ¡miles! No me importa nada, porque no los conozco de nada, porque son gente que están ahí, no tienen vida”, expresó Piqué.