Shakira, que con una movida en la boda del hermano de Gerard Piqué se cobró una vieja deuda por Clara Chía, quedó en la mira de la prensa española después de que habló sobre su situación emocional luego de la ruptura con el padre de sus hijos.

Frente a esas declaraciones de la intérprete de ‘TQG’, la periodista española estalló en su programa ‘Espejo público’ en lo que el portal El Nacional de Cataluña calificó como “una bofetada con la mano abierta descomunal a la artista”. Este es el video de esa reacción.

La comunicadora catalana no se contuvo para cuestionar a la cantante colombiana después de que contó cómo se sintió por la separación, causada por la infidelidad del exfutbolista con la española Clara Chía.

“Oye, a mí que me perdone, pero es que parece la única mujer en el mundo que se ha separado, de verdad. Esto no es dolor, es decir, hay cosas mucho más dolorosas que una separación, y en cualquier caso, en fin. Ella tiene parte de culpa en haberlo hecho tan público, ¿eh? Quiero decir que no, es que de verdad que me cansa. Es que parece la primera que le pasa”, indicó.