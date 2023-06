Shakira encabeza la lista de “Los 50 más bellos” del 2023 de la revista People, en un top en el que también aparece la paisa Karol G. Adicionalmente, la barranquillera también hace de la lista de “Las 25 Mujeres Más Poderosas de People en Español del 2023”.

La artista, que este año estrenó la canción TQG, con Karol G, y anunció una gira por Estados Unidos al lado de Manuel Turizo, desde que se separó de Piqué y se radicó en Miami, se ha vuelto más cercana a los medios y a sus seguidores, de los que estuvo alejada, mientras estuvo radicada en Miami.

En entrevista con People, publicación de la que fue portada, habló de su regreso a Estados Unidos, la soltería y cómo se ha sentido arropada por sus hijos, familia, amigos y fans.

Una de las revelaciones que más han impresionado fue sobre cómo se enteró de la infidelidad de Piqué. “Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba”, aseguró sobre los difíciles momentos que vivió en 2022, cuando se separó del padre de sus dos hijos.

“Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI. Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”, aseguró.

A la pregunta sobre qué significan sus hijos Sasha y Milan en este momento de su vida, dijo: “Ellos para mí lo son todo, son la razón de mi vida. Me inyectan una fuerza cada día indescriptible, y además me llenan el día a día de alegrías”.

Igualmente, habló del apoyo que ha sentido de sus fans en esta etapa de su vida.

“Son los mejores fans del mundo, me sienten hasta la médula de sus huesos. Perciben mis estados de ánimo de una forma casi metafísica. Me conocen, me apoyan, me entienden, me defienden a capa y espada, me hacen sentir acompañada y validada”, aseguró.