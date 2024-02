Por: Caracol Televisión

La noticia de la separación de Ventino tomó por sorpresa a los fieles fanáticos de esta banda femenina conformada por Olga Lucia Vives, Natalia Afanador, María Cristina de Angulo y Camila Esguerra, pues las artistas hicieron el anuncio por medio de sus redes sociales con un emotivo mensaje e incluso publicaron una cover de la canción de Morat ‘Cuánto me duele’.

Las integrantes del grupo musical les agradecieron a sus fanáticos por el apoyo incondicional que recibieron desde el inicio y expresaron que tras nueve años juntas, decidieron tomar caminos separados, no sin antes darles un regalo de despedida: un último álbum que promete ser “el más personal, íntimo y especial”.

“Nos vieron crecer, escribir nuestra historia en canciones y probar que no existen los imposibles. Hemos reído y llorado juntas, nos hemos acompañado en los momentos más bonitos y sobre todo en los más difíciles y cumplimos sueños que ni sabíamos que teníamos“, escribieron, ante ss más de 585 mil seguidores en Instagram.

En su sentida publicación, hicieron énfasis en que seguirán queriéndose “como hermanas” y demostrando el respeto que sienten; y por supuesto, sus fanáticos se tomaron plataformas como X (anteriormente Twitter) para reaccionar ante esta determinación de darle fin a la banda de pop.

Muchos usuarios aprovecharon la ocasión para recordar la historia de Ventino, pues cuando iniciaron su carrera en la industria musical contaban con una integrante más, Juliana Pérez, quien años más tarde se retiró para dedicarse a su proyecto solista.

Con la separación de ventino, les traigo el video que mas me a dolido ☹️ pic.twitter.com/wUvWkdrksy — kenia; ☁️ (@delucaolsen) February 16, 2024

Los internautas publicaron varios memes para hacer más “llevadera” su tristeza, y también destacaron el gran talento de cada Olga, Natalia, ‘Makis’ y Camila; aunque esto no fue lo único, puesto que algunos se atrevieron a mencionar que nunca se les valoró lo suficiente y que merecían haber sido más exitosas, incluso afirmaron que pudieron haber sido una de las ‘girlbands’ más grandes de Latinoamericana si hubieran tenido “promoción adecuada”.

También fueron varios los artistas colombianos que reaccionaron a la separación de las jóvenes y expresaron sus deseos de verlas alcanzar el éxito si deciden trabajar por separado en el camino de la música.

Entre los mensajes de despedida de los fans de Ventino, algunos aseguraron que su determinación de separarse les recuerda cuando sucedió lo mismo con Fifth Harmony y One Direction, y que tenían la esperanza de no tener que verlas experimentar la misma situación.

Aquí te compartimos algunas reacciones en X:

Yo después de saber que Ventino se separa pic.twitter.com/laqfs8XqVS — Hola soy Vane (@HeyMorat) February 16, 2024

Ventino merecía más. El mundo no supo valorar nunca su talento. Tienen una discografía tan buena y ni hablar de las voces de las chicas. Ventino deserves better. — pan (@villaconqueso_) February 16, 2024

Lo de Ventino me puso mal, duele como una pérdida. pic.twitter.com/X8JazQJaUB — Dul Ledger 💙🇳🇮🇮🇱 (@DulLedger) February 16, 2024

