Selena Gomez ha sido una de las famosas que más odio ha recibido a lo largo de su carrera. Su trayectoria empezó con Disney Channel siendo parte del elenco de ‘Los hechiceros de Waverly Place’, en donde la comparaban constantemente con Miley Cyrus e incluso la culparon por la ruptura de esta última con Nick Jonas.

El odio en sus redes sociales creció con el paso del tiempo, después se cansó y comenzó una nueva etapa en su vida alejada del ojo público, una decisión que le ha traído bienestar y estabilidad emocional.

En esta nueva etapa también confesó que se replantea retirarse de la industria de la música por muchas razones, pero la que más le pesa es la sensación de que ya no reconoce su trabajo.

“Es complicado seguir haciendo música cuando la gente no te toma en serio. He tenido momentos de pensar: ‘¿Cuál es el punto? ¿Por qué sigo haciendo esto?’. ‘Lose You To Love Me’ la siento como una de las mejores canciones que he lanzado y, para algunas personas, aún seguía sin ser suficiente. “